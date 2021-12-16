Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал, почему Германия долго согласовывает «Северный поток — 2». Об этом сообщила НСН.

По его словам, правительство подходит к проверке особенно тщательно, чтобы не возникло дальнейших проблем. Так как ошибки могут еще сильнее задержать запуск.

«Лучше сейчас семь раз отмерить и потом своевременно один раз отрезать. Не думаю, что это недоработка „Газпрома“, просто процесс сам по себе нетривиальный», — подчеркнул Гривач.