Энергетик Демидов назвал опасным для экологии план Германии вернуться к углю

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал, что план Германии по возрождению угольной энергетики нанесет ущерб экологии, сообщила Pravda.Ru.

«Уголь — это самая грязная энергия, которую можно сейчас представить. Это и есть климатическая бомба», — отметила он.

Демидов добавил, что у Германии самые крупные запасы бурого и каменного угля в Европе. Поэтому правительство решило его использовать из-за отказа от российского газа.