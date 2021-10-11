Энергетический кризис укрепил позиции России в мире

Из-за мирового энергетического кризиса Россия получила дополнительные давления на мировой арене. При этом власти США должны опасаться обратного влияния этого процесса на их страну и потери стратегической мощи. Об этом написали журналисты американского издания The Wall Street Journal, их слова передало ТАСС.

Авторы материала посчитали, что штаты еще не полностью ощутили на себе влияние энергетического кризиса. По их мнению, Владимиру Путину удается оборачивать рост цен на энергию в пользу России.

«Энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты», — такую мысль выразили райтеры известного американского издания.

Они отметили, что запад становится зависимым от поставок газа из России из-за тенденции к отказу от горючих ископаемых. Это создало рычаг стратегического давления для «Газпрома», который не будет ускорять производство, как бы его ни просили это сделать европейские власти.

В итоге журналисты резюмировали, что экологические идеалы Джо Байдена и администрации станут опасными для экономики США из-за своей нереалистичности, и мировой баланс сил нарушится.

В среду стоимость газа в Европе выросла до исторического рекорда — она превысила 1900 долларов за одну тысячу кубометров. Управляющий «Газпрома» Алексей Миллер предположил, что цена на топливо еще вполне может подниматься и дальше.