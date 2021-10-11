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    11 октября 2021, 06:08

    Энергетический кризис укрепил позиции России в мире

    The Wall Street Journal: энергокризис укрепил позиции России в мире

    Екатерина Боснак

    Из-за мирового энергетического кризиса Россия получила дополнительные давления на мировой арене. При этом власти США должны опасаться обратного влияния этого процесса на их страну и потери стратегической мощи. Об этом написали журналисты американского издания The Wall Street Journal, их слова передало ТАСС.

    Энергетический кризис укрепил позиции России в мире

    Авторы материала посчитали, что штаты еще не полностью ощутили на себе влияние энергетического кризиса. По их мнению, Владимиру Путину удается оборачивать рост цен на энергию в пользу России.

    «Энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты», — такую мысль выразили райтеры известного американского издания.

    Они отметили, что запад становится зависимым от поставок газа из России из-за тенденции к отказу от горючих ископаемых. Это создало рычаг стратегического давления для «Газпрома», который не будет ускорять производство, как бы его ни просили это сделать европейские власти.

    В итоге журналисты резюмировали, что экологические идеалы Джо Байдена и администрации станут опасными для экономики США из-за своей нереалистичности, и мировой баланс сил нарушится.

    В среду стоимость газа в Европе выросла до исторического рекорда — она превысила 1900 долларов за одну тысячу кубометров. Управляющий «Газпрома» Алексей Миллер предположил, что цена на топливо еще вполне может подниматься и дальше.