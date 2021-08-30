Вашингтон применил давление, чтобы получить принца Эндрю для допроса

США «оказывает на Великобританию давление», чтобы та выдала принца Эндрю для допроса по делу Джеффри Эпштейна о сексуальном насилии. Американская прокуратура рассматривает его как «заинтересованное лицо».

Как сообщило The Daily Mail, следователи, расследующие дело Гислен Максвелл и других сообщников миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, хотят поговорить с герцогом Йоркским о его дружбе с финансистом. Американские официальные лица на фоне растущего разочарования по поводу отказа принца сотрудничать со следствием напомнили, что обе страны ранее поддерживали «тесные отношения», когда речь шла о «правовой помощи» по уголовным делам.

Представитель правительства США сказал The Sun: «Мы будем продолжать обращаться за помощью в уголовных делах, поскольку мы предоставляем аналогичную помощь взамен».

В прошлом году прокуратура направила британскому правительству официальный запрос, с просьбой предоставить доступ к принцу, чтобы следователи могли поговорить с ним.

Эндрю по-прежнему представляет интерес для прокуроров США, но они не ожидают, что смогут допросить его в обозримом будущем, если это вообще станет возможным.

Сын королевы рассматривается, по крайней мере, как потенциальный свидетель.

Прокуроры ранее заявили, что 61-летний Эндрю «пытался ложно изобразить перед публикой, что он готов к сотрудничеству», но не согласился сотрудничать с федеральными властями и неоднократно отклонял просьбы о встрече со следователями.

В первом декаде августа стало известно, что Вирджиния Робертс обратилась в суд Нью-Йорка с иском против принца Эндрю. Она обвинила герцога Йоркского в нанесении побоев, изнасилованиях и умышленном причинении эмоциональной травмы, когда она была несовершеннолетней.