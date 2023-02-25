Мир 25 февраля 2023, 02:44 «Ему сейчас не нужны F-16». Байден отказался передавать Зеленскому истребители ABC: президент США Байден не видит смысла передавать сейчас Украине истребители F-16 Unsplash

Читать 360tv в

Сейчас нет оснований передавать Украине современные истребители, заявил в интервью АВС президент США Джо Байден. Он исключил такие поставки, так как считает, что F-16 киевскому режиму не нужны.

«Нет, ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому — прим. ред.) сейчас не нужны F-16 <…> По мнению наших военных, сейчас нет основания, в котором бы присутствовал смысл предоставлять F-16. Я на данный момент это исключаю», — заявил Байден в ходе беседы.

Реклама

Американский президент добавил, что США и союзники отправляют Зеленскому-то, что ему сейчас нужно — танки, артиллерию, системы ПВО и снаряды. По мнению Байдена, это поможет Украине добиться победы.

Реклама

Транспортное командование США опубликовало данные о перевозках в Европу с целью оказания военной помощи союзникам. За прошлый год Штаты совершили 995 авиарейсов, более 6,4 тысячи грузовых автоперевозок, 61 морскую перевозку и 143 поездами. На Украину доставили 111 тысяч бронебойных снарядов и систем, 282 артиллерийские системы, 15 вертолетов, почти 14,5 тысячи единиц стрелкового оружия, 202 миллиона патронов, чуть менее трех тысяч ракет для систем ПВО.