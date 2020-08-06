Лукашенко уверен, что ему «подкинули» коронавирус

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что ему якобы специально подкинули коронавирус нового типа. Об этом он упомянул в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко уверен, что его инфицировали COVID-19. «Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», — отметил лидер Белоруссии.

О том, что Лукашенко перенес коранавирус стало известно 28 июля во время его визита в войсковую часть № 3214 внутренних войск МВД. Тогда он рассказал, что переболел бессимптомно.

«Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус», — рассказал он.

Ранее в этом же интервью Лукашенко потребовал, чтобы его не пугали США и НАТО из-за задержания россиян, отметив, что их «сюда прислали» не они, а ему нет надобности устраивать политические и экономические спектакли.