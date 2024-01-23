Мир 23 января 2024, 18:34 «Ему нужно камуфлировать позиции». Песков — о сложном положении Зеленского Песков назвал непростым положение Зеленского из-за нехватки западной помощи РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский оказался в непростом положении: Запад дает мало денег, оружие на исходе. Поэтому лидер пытается скрыть реальное положение дел в стране, принимая абсурдные указы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Зеленский находится в очень непростом положении. Ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри у него неспокойно, много недовольных. Ему нужно чем-то камуфлировать свои позиции. И поэтому он камуфлирует это такими абсурдными указами», — отметил официальный представитель Кремля.

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Песков добавил, что новые решения Зеленского едва ли помогут Украине — проблемы будет только усугубляться, и более сведущие люди понимают это.

Зеленский признал тяжелую ситуацию на фронте, но отказался от переговоров с Россией «любой ценой», писала «Газета.ru». Украинский президент и сам считает помощь Запада недостаточной, поэтому просит больше оружия.

Ранее Украину предупредили о неминуемом разделе территорий. Западные партнеры скоро прямо заявят об этом, предположил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак.