Умер бывший глава Госдепа США Джордж Шульц. В декабре ему исполнилось 100 лет

За свою карьеру Шульц сменил четыре поста в федеральном правительстве, поработал с тремя президентами: Эйзенхауэром, Никсоном и Рейганом, преподавал в трех ведущих университетах и руководил инженерно-строительной компанией.

«Он был ключевым игроком в изменении современной истории Шульц использовал инструменты дипломатии, чтобы положить конец холодной войне. Он всегда держал свое слово, а острый ум позволил навсегда изменить ход истории», — говорится в заявлении института.

Он сопровождал президента Рейгана в Рейкьявике, где тот встречался с Михаилом Горбачевым в 1986 году. Тогда лидеры двух ведущих мировых держав договорились о взаимном сокращении стратегического наступательного вооружения, что стало началом завершения многолетнего противостояния.

Шульц ушел из правительства в 1989 году. Он стал работать в строительной компании Bechtel Group в качестве старшего советника и читать лекции в Стэнфорде. За свою жизнь он написал множество книг, за которые получил награды, также почетные степени различных университетов. Его мемуары «Беспорядки и триумф: мои годы в качестве государственного секретаря» служат образцом для воспоминаний политиков.

13 декабря 2020 года Шульцу исполнилось 100 лет. На виртуальную встречу с легендарным профессором собрались гости со всего мира. Перед празднованием он опубликовал статью в газете The Washington Post «10 самых важных вещей, которые я узнал о доверии за свои 100 лет».

«Доверие — это основа всего. Когда доверие есть между людьми, находящимися в одной комнате, не важно где она: дома, школе, офисе, правительстве — тогда происходили только хорошие вещи. Когда в комнате между людьми доверия не было, то ничего хорошего не происходило. Остальное — детали».

У Шульца осталась жена Шарлотта, пятеро детей, одиннадцать внуков и девять правнуков. Он скончался в своем доме, который находился в кампусе Стэнфорда.