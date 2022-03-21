Ему было всего 16. Россиянка рассказала, как украинские беженцы избили до смерти русского ребенка в Германии
Россиянка рассказала о том, что толпа украинских беженцев до смерти избила в Германии 16-летнего русскоязычного парня. Обращение женщины распространилось в соцсетях.
По ее словам, это случилось под Кельном. О происшествии россиянке рассказала подруга.
«Избили до полусмерти, он был в коме. Сегодня этот парень умер. Это был долгожданный ребенок в той семье. Ему было 16 лет», — со слезами сообщила женщина на видео.
Она отметила, что виновных «отвезли просто туда, где они проживали, на данный момент с ними ничего не сделали».
Официального подтверждения информация на данный момент не получила.
В начале марта глава МВД страны Нэнси Фезер сообщила, что Германия решительно осуждает дискриминацию жителей страны с российскими корнями и власти страны намерены защищать таких людей.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что попросила комиссара по правам человека СЕ защитить россиян за рубежом.