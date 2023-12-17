Мир 17 декабря 2023, 04:47 Обиды Зеленского помешают Украине вступить в ЕС Экс-посол Елисеев: несдержанность Зеленского помешает Украине вступить в ЕС Flickr

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Не всегда адекватное поведение и эмоциональность президента Украины Владимира Зеленского в общении с премьером Венгрии Виктором Орбаном может стать преградой для вступления страны в Евросоюз. Об этом в статье для украинской газеты «Зеркало недели» написал бывший представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.

«Непрерывная волна оскорблений и обвинений со стороны официального Киева в адрес венгерского руководства едва не привела к катастрофе. Эмоциональный короткий обмен репликами между Зеленским и Орбаном в Буэнос-Айресе стал лишь очередным примером того, как делать не нужно», — посетовал Елисеев.

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По его мнению, Украине не стоит радоваться началу переговоров о вступлении в союз. Путь разделен на 35 этапов, каждый из которых требует консенсуса всех стран — членов ЕС, в том числе и Венгрии. Поэтому Зеленского не пустили на саммит в Брюсселе, чтобы предотвратить «эмоциональный личный штурм» Орбана.

Визит Зеленского на саммит в ЕС отменили последний момент. Украинскому президенту разрешили обратиться к участникам лишь по видеосвязи.