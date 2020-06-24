Эмоциональное обучение американских пилотов попало на видео

По данным издания, программа обучения основам воздушного боя рассчитана на восемь недель. Она называется Introduction to Fighter Fundamentals.

Перед ее освоением пилотов в течение 53 недель учат просто летать и выполнять фигуры высшего пилотажа. Только затем они приступают к Introduction to Fighter Fundamentals в качестве ведомого.