Эмоциональное обучение американских пилотов попало на видео
«Утро.ру» поделилось видеокадрами, на которые попало обучение пилотов американских ВВС воздушному бою на самолете Т-38 «Талон».
По данным издания, программа обучения основам воздушного боя рассчитана на восемь недель. Она называется Introduction to Fighter Fundamentals.
Перед ее освоением пилотов в течение 53 недель учат просто летать и выполнять фигуры высшего пилотажа. Только затем они приступают к Introduction to Fighter Fundamentals в качестве ведомого.