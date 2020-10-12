Эмомали Рахмон набрал более 90% голосов на выборах президента Таджикистана

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах главы государства с серьезным перевесом. За него проголосовали 90,92% граждан республики. Явка составила более 85%.

«По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек, при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей», — приводит РИА «Новости» слова руководителя ЦИК Таджикистана Бахтиера Худоерзоды.

Накануне глава Центризбиркома заявил, что президентские выборы прошли «свободно и демократично, в соответствии с законами Республики Таджикистан, при высокой активности граждан».

Рахмон возглавляет Таджикистан с 1992 года. Для него это уже пятые выборы. За пост президента в этом году с ним боролись парламентарии Миродж Абдуллоев, Рустам Латифзода, Рустам Рахматзода и Абдухалим Гаффорзода. За ходом выборов следили международные наблюдатели, в том числе от обеих палат российского парламента. Они не выявили нарушений во время голосования.