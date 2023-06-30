Мир 30 июня 2023, 08:59 Эммануэль Макрон вернется с саммита в Брюсселе на кризисный штаб по беспорядкам BFM: президент Франции Макрон из-за беспорядков проведет заседание кризисного штаба РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон решил раньше времени вернуться с саммита Евросоюза в Брюсселе, чтобы провести 30 июня заседание кризисного штаба из-за беспорядков. Об этом сообщил телеканал BFM.

Эммануэль Макрон проведет второе заседание кризисного штаба после третьей ночи массовых беспорядков во Франции. Встреча пройдет 30 июня в 13:00 (14:00 по московскому времени) в Париже и, по информации журналистов, ему придется раньше времени вернуться из Брюсселя с саммита Евросоюза.

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Массовые беспорядки начались в пригороде Парижа после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка за неподчинение во время проверки на дороге. Погромы устроили в населенных пунктах Сюрен, Женвилье, Аньер-сюр-Сен, Ла Гарен-Коломб и Вильнев. Правоохранителей закидали бутылками и камнями, а они в ответ применили слезоточивый газ. В ночь на 30 июня задержали 421 человека, из них больше половины — в Иль-де-Франс.