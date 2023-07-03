Мир 03 июля 2023, 06:32 Эммануэль Макрон призвал министров юстиции и внутренних дел навести порядок во Франции BFM: президент Франции Макрон призвал министров навести порядок после массовых протестов РИА «Новости»

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После пяти дней массовых беспорядков президент Франции Эммануэль Макрон встретился с министрами внутренних дел и юстиции и призвал помочь правоохранителям стабилизировать ситуацию. Об этом сообщил телеканал BFM.

Французский лидер встретился в Елисейском дворце с премьер-министром Элизабет Борн, министрами внутренних дел Жеральдом Дарманеном и юстиции Эриком Дюпон-Моретти на внеочередном заседании оперативного штаба спустся пять дней массовых беспорядков. Он призвал их разобраться в причинах погромов и помочь полиции, пожарным, главам местных администраций и другим структурам остановить беспорядки и стабилизировать ситуацию.

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«Президент готов рассмотреть любые меры для поддержания порядка. Исключений нет», — сказал представитель Елисейского дворца.

Беспорядки во Франции начались 27 июня после того, как во время проверки на дороге полицейский убил 17-летнего подростка за неповиновение. Люди выходили на улицы, поджигали машины, разбивали витрины магазинов, нападали на дома чиновников. Родственники погибшего призвали остановить акции протеста.