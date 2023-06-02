Мир 02 июня 2023, 15:20 Эмиссар КНР опроверг информацию WSJ о его предложении сохранить за Россией новые территории Эмиссар КНР Ли Хуэй опроверг материал WSJ о его идее сохранить за Россией новые регионы РИА «Новости»

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Специальный представитель китайского ведомства по делам Евразии Ли Хуэй опроверг материалы газеты The Wall Street Journal о том, что он якобы выступил за сохранение за Россией новых территорий. Об этом сообщил ТАСС.

«Соответствующая публикация полностью не соответствует действительности. Китай в украинском вопросе продолжает придерживаться позиции, основанной на объективности и справедливости», — подчеркнул он на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии.

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По его словам, КНР активно выступает за мирные переговоры, «стоит на стороне мира, переговоров и справедливости». Эмиссар подчеркнул, что Китай высказывает одинаковую позицию при контактах с Украиной, Россией и европейскими странами.

The Wall Street Journal на прошлой неделе написала, что спецпредставитель правительства КНР во время своего европейского турне заявил о необходимости прекратить огонь на украинской территории и оставить за Российской Федерацией новые регионы. Он посетил штаб-квартиру ЕС, Польшу, Германию, Францию, Россию и Украину в период с 15 по 26 мая.