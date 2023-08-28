Мир 28 августа 2023, 10:00 Эмиратская компания запланировала выпуск самолетов SSJ 100 без участия России «Коммерсант»: инвестфонд из ОАЭ собрался получить сертификат на выпуск SSJ 100 РИА «Новости»

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Эмиратский инвестиционный фонд MarkAB Capital запланировал купить долю Объединенной авиастроительной корпорации в SuperJet International, чтобы наладить производство самолетов SSJ-100. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По данным издания, MarkAB Capital хочет получить сертификат Евросоюза на самолет SSJ-100, действие которого приостановили в связи с санкционными ограничениями в 2022 году.

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«Передача всей технической документации и сертификата является одним из основных условий, по которым MarkAB Capital может выкупить долю ОАК в SJI и начать производство самолета», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе SJI отметили, что они ведут работу над перезапуском компании, который станет возможным после выполнения некоторых условий.

SuperJet International является совместным предприятием России и Италии. В 2007 году его создали российские структуры ОАК и итальянский холдинг Leonardo для кастомизации SSJ-100 перед поставками на международный авиарынок.

В марте использующие Superjet авиакомпании столкнулись с сокращением поставок свечей зажигания из США.