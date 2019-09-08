Эмира Кувейта госпитализировали в США

Шейха госпитализировали в США для проведения медицинского обследования. Именно поэтому сорвалась запланированная встреча с Трампом, ее пришлось отложить.

Когда все же встретятся два главы государства, пока не известно.

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Трамп и эмир Кувейта должны были провести встречу 12 сентября в Белом доме. Стороны планировали обсудить развитие обстановки в ближневосточном регионе, сотрудничество по вопросам безопасности и борьбу с терроризмом.

Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился в 1929 году. На сегодняшний день шейх является одним из старейших государственных лидеров мира.