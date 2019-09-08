  • Эмира Кувейта госпитализировали в США

    08 сентября 2019, 20:53

    Алена Макаренко

    Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах отказался от встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило информагентство KUNA.

    Шейха госпитализировали в США для проведения медицинского обследования. Именно поэтому сорвалась запланированная встреча с Трампом, ее пришлось отложить.

    Когда все же встретятся два главы государства, пока не известно.

    Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

    Подробнее

    Трамп и эмир Кувейта должны были провести встречу 12 сентября в Белом доме. Стороны планировали обсудить развитие обстановки в ближневосточном регионе, сотрудничество по вопросам безопасности и борьбу с терроризмом.

    Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился в 1929 году. На сегодняшний день шейх является одним из старейших государственных лидеров мира.