Эмир Катара досрочно уехал из Чехии из-за неудачных переговоров | 360°

Мир 06 октября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

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Viber Эмир Катара досрочно уехал из Чехии из-за неудачных переговоров Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани досрочно уехал из Чехии из-за неудачных переговоров РИА «Новости»

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Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани внезапно покинул Чехию за два дня до назначенного срока после неудачных переговоров. Эмир потребовал обеспечить его участие в Европейском политическом саммите, который пройдет в четверг и соберет лидеров 44 государств, однако чешский МИД не смог этого сделать, сообщило издание Deník N.

«Мы пытались выполнить его требование, однако уже было невозможно, чтобы он принял участие в переговорах и ужине в четверг в качестве официального гостя. <…> Подобные встречи готовятся длительное время и невозможно [в последний момент] дополнить список гостей новыми участниками», — пояснил источник в МИД страны.

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По его словам, чешские дипломаты пытались обеспечить шейху участие в неформальных акциях в рамках саммита, но официальным гостем он бы не стал. По-видимому, его это не устроило.

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Пресс-секретарь президента страны Иржи Овчачек констатировал, что совместная программа в рамках визита эмира «успешно проведена».

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