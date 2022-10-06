Эмир Катара досрочно уехал из Чехии из-за неудачных переговоров | 360°

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Эмир Катара досрочно уехал из Чехии из-за неудачных переговоров

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани досрочно уехал из Чехии из-за неудачных переговоров

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Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани внезапно покинул Чехию за два дня до назначенного срока после неудачных переговоров. Эмир потребовал обеспечить его участие в Европейском политическом саммите, который пройдет в четверг и соберет лидеров 44 государств, однако чешский МИД не смог этого сделать, сообщило издание Deník N.

«Мы пытались выполнить его требование, однако уже было невозможно, чтобы он принял участие в переговорах и ужине в четверг в качестве официального гостя. <…> Подобные встречи готовятся длительное время и невозможно [в последний момент] дополнить список гостей новыми участниками», — пояснил источник в МИД страны.

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По его словам, чешские дипломаты пытались обеспечить шейху участие в неформальных акциях в рамках саммита, но официальным гостем он бы не стал. По-видимому, его это не устроило.

Как подчеркнули в Пражском граде, узнав, что не попадет на саммит, эмир Катара «запланировал другую программу» и улетел в Лондон.

«Видимо, эмир Катара пришел к выводу, что двусторонние переговоры успешно завершены и его здесь ничто иное не держит», — предположил источник в правительстве Чехии.

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Пресс-секретарь президента страны Иржи Овчачек констатировал, что совместная программа в рамках визита эмира «успешно проведена».

Чехия

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