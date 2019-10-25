Эминема допросили из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допросила Маршалла Брюса Мэтерса III, который известен широкой публике как рэпер Эминем. Ведомство проявило к нему интерес после того, как певец выпустил несколько треков с угрозами в адрес президента страны Дональда Трампа и его дочери Иванки. Об этом сообщил портал BuzzFeed.
По данным издания, речь идет о рэп-импровизации, которую певец исполнил во время церемонии «BET Hip Hop Awards» в 2017 году. Его рэп содержал критику в адрес Дональда Трампа. Кроме того, Эминем назвал американского президента «камикадзе, который, возможно, вызовет ядерный холокост».
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Его допрос также был связан с композицией Revival, которую репер выпустил в том же году. В ней он допустил жестокие высказывания в адрес дочери американского лидера Иванки Трамп.
О том, что сотрудники Секретной службы допрашивали его, рэпер упоминал в одной из композиций своего альбома Kamikaze. В самом ведомстве от комментариев отказались и не пояснили, был ли Эминем допрошен на самом деле или нет.