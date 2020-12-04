Эмигрант из России объяснил, как YouТubе поспособствовал расколу в США

По словам собеседника агентства, в настоящий момент атмосфера в Штатах накалена. Как он считает, происходящее может привести к гражданской войне. Эмигрант отметил, что отправной точкой для такой ситуации стали социальные сети. В частности, немалую роль в расколе сыграл YouTube.

«YouTube запоминает то, что ты смотрел, и выдает тебе такой же контент. Если ты демократ и посмотрел ролики про демократов, что это классно, и в дальнейшем система будет предлагать тебе подобные видео на эту тему. После этого у тебя сложится ложное впечатление, что именно демократы самые крутые», — пояснил уроженец России.

Он уточнил, что в итоге получается код машинного обучения, который был создан для маркетинга и покупок. Со временем большие компании вроде Apple, Microsoft, Facebook и Twitter накапливают личные данные людей. Они знают, чем конкретный человек интересуется, какие у него потребности. Опираясь на эти данные, система подбирает информацию для пользователя.