Сенат утвердил Эми Барретт судьей Верховного суда США

Сенат США утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда. За ее кандидатуру проголосовало 52 сенатора, против — 48.

Барретт заняла место скончавшейся либеральной судьи Рут Гинзбург, пишет РИА «Новости».

Барретт стала третьим судьей Верховного суда, чья кандидатура была выдвинута американским лидером Дональдом Трампом. Она уже вступила в новую должность.

Эми Кони Барретт — персона неоднозначная. Она убежденная католичка, выступающая против абортов и якобы связанная с религиозной группой, которая категорично настроена к ЛГБТ-сообществу. Многие политики еще на стадии рассмотрения ее кандидатуры на должность судьи Верховного суда страны переживали, не повлияют ли убеждения Баррет на выносимые ей решения.