Embraer перестанет поставлять запчасти и обслуживать свои самолеты в России

Бразильский авиапроизводитель Embraer решил перестать поставлять в Россию запчасти для своих самолетов. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Компания также не будет обслуживать авиапарк российских компаний. Такое решение связано с обострением ситуации на Украине и вводом новых экономических санкций против России.

«Embraer внимательно следит за развитием событий и продолжает и будет продолжать соблюдать международные санкции в отношении России и некоторых регионов Украины», — указывается в заявлении.

До этого американская корпорация The Boeing Company приостановила обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что ЕС введет запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, отметил RT. Это решение принято в рамках нового пакета санкций.