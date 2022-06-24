Эмбарго на товары из РФ предложили расширить в США

Американские конгрессмены Джимми Панетта и Том Райс предложили расширить список товаров из России, запрещенных к ввозу в США. Об этом написал RT.

Конгрессмены — представители разных партий: Панетта — демократ, Райс — республиканец. Оба считают, что США должны разрушить как можно больше экономических связей с Россией, «чтобы подорвать ее экономику». Они представили на рассмотрение конгресса США законопроект, расширяющий торговые санкции в отношении России.

«Данный двухпартийный законопроект предусматривает введение запрета на импорт из России тех товаров, которых в 2021 году было ввезено [в США] на сумму более 50 миллионов долларов. При этом законопроект не затрагивает товары, в отношении которых уже введено эмбарго, и удобрения», — говорится в комментарии к инициативе.