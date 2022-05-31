facebook_pixel
    31 мая 2022, 18:23

    Эмбарго на российские нефть и газ планируют расширить на третьи страны

    Премьер-министр Польши Моравецкий рассказал, что эмбарго на российские нефть и газ коснется третьих стран

    Анна Усачева

    Евросоюз планирует запретить России продавать нефть и газ и за пределами ЕС. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова привел ТАСС.

    Эмбарго на российские нефть и газ планируют расширить на третьи страны

    Эта мера может войти в список так называемых «вторичных санкций». По словам Моравецкого, подобные меры все чаще обсуждаются членами Евросоюза.

    «Во-первых, это возможность наложения санкций так, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны за пределами Евросоюза», — сказал премьер-министр Польши.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что страны-члены ЕС договорились о частичном запрете импорта российской нефти. Его слова привел RT.

    «Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России», — сказал он.

    Также Мишель рассказал и о других пунктах шестого пакета антироссийских санкций. В частности он указал отключение Сбербанка от системы SWIFT.