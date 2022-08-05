Эмбарго ЕС на поставки российского угля вступит в силу 10 августа

Эмбарго Евросоюза на закупки российского угля вступит в силу 10 августа, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Он подчеркнул, что соблюдать ограничения должны все страны, несмотря на кризис энергоресурсов.

Мамер напомнил, что эмбарго на поставки угля из России входит в пятый пакет санкций, который был принят еще в апреле, сообщил ТАСС.

До 10 августа действовал переходный период, во время которого закупки российского угля не запрещались. Представитель ЕК выразил уверенность, что эмбарго нарушать не будут.

«Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение», — сказал Мамер.

В июне замминистра энергетики Сергей Мочальников сообщил о том, что ведомство начало поиск альтернативных маршрутов для переориентации экспорта угля. По его словам, новые маршруты прорабатываются совместно с РЖД, угольными и стивидорными компаниями.

Мы отрабатываем достаточно большое количество вариантов по переориентации на рынок АТР, но еще и на новые рынки

Отказ некоторых стран от угля вошел в пятый пакет санкций Евросоюза, предпоследний на сегодня. Он включил запрет на поставку оружия в Россию и заход в европейские порты судов под российским флагом. Также ограничения распространились на некоторых бизнесменов, журналистов и военных.

США признали провал санкций Евросоюза, сообщили «Известия». Журналист Джером Корси заявил, что Россия в ответ на принимаемые меры находит новых экспортеров и нивелирует эффект от ограничений.