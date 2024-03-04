Мир 04 марта 2024, 02:29 «Элвис Пресли» снимал порно в мотеле со школьницей Law and Crime: двойника Элвиса Пресли поймали в США с обнаженной школьницей Pxhere

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В США полицейские поймали в мотеле двойника Элвиса Пресли с голой 16-летней школьницей. Об этом сообщило издание Law and Crime.

Полицейские арестовали 45-летнего Мэтью Шантелуа 24 января в городе Эри, штат Пенсильвания. Это произошло в номере мотеля, который мужчина снял поздней ночью. Шантелуа обнаружили в компании обнаженной девушки, которая сбежала из дома в штате Нью-Йорк.

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Артиста обвинили в сексуальной эксплуатации ребенка и создании визуального контента сексуального характера с участием несовершеннолетних. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 60 лет тюрьмы.

Мэтью Шантелуа работал двойником Элвиса Пресли и других знаменитостей около 30 лет.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что гей-пара из Атланты занималась растлением двух маленьких приемных сыновей. Отцы принуждали детей заниматься с ними оральным сексом и предлагали их другим мужчинам.