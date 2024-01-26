Мир 26 января 2024, 07:20 Ельцин в 1994 году предлагал Клинтону присоединить Россию к НАТО первой Архив нацбезопасности США: Ельцин предлагал присоединить Россию к НАТО первой РИА «Новости»

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Экс-президент России Борис Ельцин в 1994 году на ужине с американским коллегой Биллом Клинтоном в Ново-Огарево заявил, что в случае расширения Североатлантического альянса РФ должна присоединиться к нему первой. Об этом свидетельствует рассекреченная Архивом нацбезопасности США стенограмма.

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — подчеркнул Ельцин.

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Он предполагал, что вслед за Россией туда вступят «другие страны Центральной и Восточной Европы». Клинтон, однако, ответил на предложение весьма сдержанно. Он упомянул о «величии России», но ни о предложенным Ельцином «картеле», ни о вступлении РФ в НАТО не заговорил. При этом заявил, что обе страны получат «уникальные возможности», если продолжат развивать свои отношения по намеченному курсу. Билл Клинтон подчеркнул, что США могли бы «гарантировать Европе столетие мира или даже больше».

Следующими в альянс вступили Чехия, Венгрия и Польша. Это случилось в 1999 году.