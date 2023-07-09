09 июля 2023, 07:14
Элтон Джон завершил прощальное турне
Британский музыкант Элтон Джон завершил в Стокгольме пятилетнее прощальное турне
Популярный британский музыкант Элтон Джон песней «Goodbye Yellow Brick Road» на арене Tele2 в Стокгольме завершил свой пятилетний прощальный тур. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Композиция написана в 1973 году, она вошла в одноименный альбом.
Реклама
После концерта Джон сообщил со сцены, что это был его последний мировой тур. При этом он не исключил, что продолжит выступать с отдельными номерами.
«Ребята, вы всегда были источником моей силы. Играть перед вами великолепно, я это никогда не забуду, спасибо всем вам! Я выступал с концертами так много раз, как можно забыть про это? Вы в моей душе, моем сердце и моем мозгу, я так благодарен», — сказал он со сцены.
Творческая карьера Элтона Джона продолжается больше 50 лет. За это время он выступил свыше чем в 80 странах, дав более четырех тысяч концертов.
Швеция
Музыка
Реклама
Реклама