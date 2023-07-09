Мир 09 июля 2023, 07:14 Элтон Джон завершил прощальное турне Британский музыкант Элтон Джон завершил в Стокгольме пятилетнее прощальное турне РИА «Новости»

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Популярный британский музыкант Элтон Джон песней «Goodbye Yellow Brick Road» на арене Tele2 в Стокгольме завершил свой пятилетний прощальный тур. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Композиция написана в 1973 году, она вошла в одноименный альбом.

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После концерта Джон сообщил со сцены, что это был его последний мировой тур. При этом он не исключил, что продолжит выступать с отдельными номерами.

«Ребята, вы всегда были источником моей силы. Играть перед вами великолепно, я это никогда не забуду, спасибо всем вам! Я выступал с концертами так много раз, как можно забыть про это? Вы в моей душе, моем сердце и моем мозгу, я так благодарен», — сказал он со сцены.

Творческая карьера Элтона Джона продолжается больше 50 лет. За это время он выступил свыше чем в 80 странах, дав более четырех тысяч концертов.