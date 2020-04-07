Элтон Джон учредил фонд помощи для ВИЧ-инфицированных во время пандемии
Американский певец Элтон Джон основал новый фонд экстренной помощи ВИЧ-инфицированным в условиях пандемии коронавируса. Об этом написало РИА «Новости».
Фонд занимается поиском действенных решений, способных помочь людям с ВИЧ, находящимся в группе риска, сообщил сайт «Русская планета».
Организация создана на базе Elton John Aids Foundation, которая около 30 лет помогает ВИЧ-инфицированным.
Музыкант написал на странице в соцсети, что надеется, что его партнеры «смогут противостоять вызовам COVID-19 и позаботятся о самых уязвимых пациентах во всем мире».