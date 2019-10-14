Элтон Джон назвал Майкла Джексона душевнобольным человеком

Элтон Джон и Майкл Джексон познакомились в 1972 году. Тогда британский артист только начинал свою творческую карьеру, а будущая мировая звезда тогда был еще подростком и выступал в группе со своими братьями.

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«Он был просто самым очаровательным ребенком, которого вы только могли себе представить», — написал Элтон Джон.

Однако, по его словам, после приобретения мировой известности Джексон начал прятаться от мира и уходить в изоляцию так же, как это делал в свое время Элвис Пресли.

«Бог знает, что происходило в его голове, и бог знает, какими таблетками он накачивал себя», — написал артист о покойном друге и отметил, что в последние годы стало видно, как Майкл Джексон сходит с ума.

«Он действительно был душевнобольным и тревожным человеком», — отметил Элтон Джон.

В своих мемуарах он уточнил, что об интересе Майкла Джексона к мальчикам было известно давно. В частности, во время одной из вечеринок артист пропал. Нашли его играющим с сыном экономки.

«Он, похоже, вообще не справлялся со взрослой компанией», — говорится в тексте мемуаров британского артиста.

В марте этого года на телеканале HBO вышел документальный фильм «Покидая Неверлэнд», где двое «друзей» Майкла Джексона — Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак — рассказали о домогательствах и изнасилованиях со стороны поп-короля. На тот момент им было семь и 10 лет. После выхода скандальной ленты в эфир семья Майкла Джексона подала иск к HBO. Телесеть обвинили в нарушении контракта от 1992 года, когда в обмен на обязательства не порочить имя певца канал получил эксклюзивное право на трансляцию концерта Джексона из Бухареста.