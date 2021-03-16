Эллиот Пейдж оказался первым трансгендерным мужчиной на обложке Time

Актер Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке глянцевого журнала Time. Обложку опубликовали в официальном Instagram-аккаунте издания.

«Я очень рад играть в этом теле теперь, когда я — это по-настоящему я. Какие бы вызовы и трудности меня ни ждали, ничто не сравнится с тем, как я чувствую себя сейчас», — сообщил он в своем первом после совершения трансгендерного перехода интервью с журналистами.

В начале декабря 2020 года актриса Эллен Пейдж заявила о том, что находится в процессе трансгендерного перехода и меняет свое имя на Эллиот. Тогда она написала в своем Instagram, что является трансперсоной, и попросила с того времени обращаться к ней в местоимениях он/они.

«Я счастлив, что могу поделиться с вами», — дополнил Пейдж на своей странице в социальных сетях.

Эллиот Пейдж — актер, известный по работе в фильмах «Джуно» (2007), «Начало» (2010), «Римские приключения» (2010), «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014) и другие.

Напомним, что первой трансгендерной женщиной на обложке Time в 2014 году стала американская актриса Лаверн Кокс. В России первой трансгендерной женщиной на обложке Tatler стала Наташа Максимова в 2020 году.