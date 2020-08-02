После попавших в прессу жалоб сотрудников шоу Эллен Дедженерес на сексуальные домогательства и расистское поведение менеджеров программы, знаменитая телеведущая заявила, что намерена все исправить. Она подчеркнула, что многого не знала и полагалась на других.

Как сообщила газета The Guardian, Дедженерис пообещала, что многое изменится и подобное не повторится. Телеведущая не уточнила, о чем идет речь, но в прессу просочились слухи о том, что она увольняет исполнительного продюсера Эда Главина.

В своем обращении к сотрудникам шоу Эллен Дедженерис написала: «В первый же день шоу я сказал, что оно станет местом счастья, где никто не будет повышать на других свой голос и ко всем будут относиться с уважением. Как человек, который подвергался осуждению, который чуть все не потерял, я испытываю глубокое сострадание к тем, к кому относятся несправедливо или игнорируют. Думать, что кто-то из вас так себя и чувствовал, ужасно».

Многие западные издания переговорили с 36 бывшими сотрудниками шоу, и все они жаловались на просьбы о сексе и домогательства, исходивших от менеджеров не только высшего, но и среднего звена.

Представитель студии Warner Bros сказал, что разочарован тем, что показали первые же результаты расследования, и пообещал несколько кадровых изменений. Инсайдеры даже поговаривают о том, что 62-летняя ДеДженерис может уйти из шоу, которое ведет уже 17 лет.

«Она чувствует, что это не может продолжаться, и единственным способом спасти собственный бренд будет закрытие шоу», — сообщил один из информированных источников. Тем более, что многие уверены — она знала, что происходит.

Даже актер Брэд Гарретт из сериала «Все любят Реймонда» написал в Twitter, что знает многих, с кем она отвратительно обошлась, и пренебрежительное отношение к сотрудникам идет «с самого верха».

Добавил перца и австралийский радиоведущий Нил Брин, рассказавший о правилах, царивших на съемочной площадке Эллен в 2013 году. Никто не мог заговаривать с ней, подходить к ней, смотреть на нее. Она входила, разговаривала с соведущим и уходила.