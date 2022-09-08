Елизавету II похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI | 360°

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Елизавету II похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI

Guardian: королеву Елизавету II похоронят в часовне короля Георга VI в Виндзорском замке

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Королеву Великобритании Елизавету II похоронят на территории Виндзорского замка в мемориальной часовне ее отца, Георга VI. Государственные похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее смерти, пишет The Guardian.

После официальных похорон в Великобритании будет объявлены две минуты тишины. За несколько дней до этого британцы смогут проститься с королевой в Вестминстерском дворце, пишет издание.

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Позднее в мемориальную часовню перенесут прах ее мужа, принца Филиппа, который скончался в 2021 году. Часовню возвели в 1969 году в память об отце Елизаветы II, куда перенесли его прах после постройки. Там же похоронена королева-мать и сестра Елизаветы II — принцесса Маргарет.

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Королева скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. На трон взойдет ее сын, принц Чарльз. Наследник Елизаветы II выбрал тронное имя Карл III.

Умерла Елизавета II

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