Елизавете II пришлось самой приехать в гости к внуку
Королеве Великобритании Елизавете II самой приходится навещать любимого внука принца Гарри. Сам он не появляется при дворе. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
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Монаршая особа души не чает в своем внуке, рассказали источники, близко знакомые с королевской семьей. В детские годы принц Гарри был известным весельчаком при британском дворе. Поэтому теперь после долгой разлуки королева сама приезжает к родственнику и его жене Меган Маркл в Фрогмор-хаус, где живут герцог и герцогиня Сассекские.
Сам же наследник престола почти не приезжает в гости к бабушке. Он бывает в Букингемском дворце только во время официальных мероприятий.
Ранее принц Гарри поддержал идею супруги отметить Рождество в Америке. Герцогиня хочет съездить на праздники в Калифорнию к своей маме Дории Рэгланд. Туда пара поедет со своим новорожденным сыном Арчи.