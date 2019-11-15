  • Елизавете II пришлось самой приехать в гости к внуку

    15 ноября 2019, 13:32

    Алена Макаренко

    Королеве Великобритании Елизавете II самой приходится навещать любимого внука принца Гарри. Сам он не появляется при дворе. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
    Елизавете II пришлось самой приехать в гости к внуку

    Маленький принц Луи поздравил дедушку Чарльза с днем рождения

    Подробнее

    Монаршая особа души не чает в своем внуке, рассказали источники, близко знакомые с королевской семьей. В детские годы принц Гарри был известным весельчаком при британском дворе. Поэтому теперь после долгой разлуки королева сама приезжает к родственнику и его жене Меган Маркл в Фрогмор-хаус, где живут герцог и герцогиня Сассекские.

    Сам же наследник престола почти не приезжает в гости к бабушке. Он бывает в Букингемском дворце только во время официальных мероприятий.

    Ранее принц Гарри поддержал идею супруги отметить Рождество в Америке. Герцогиня хочет съездить на праздники в Калифорнию к своей маме Дории Рэгланд. Туда пара поедет со своим новорожденным сыном Арчи.