Елизавете II подарили двух корги, чтобы приободрить после госпитализации мужа и скандала с Меган Маркл

Королеве Великобритании Елизавете II подарили двух щенков породы вельш-корги пемброк. Но, по данным СМИ, одного щенка королева все-таки купила сама через интернет-магазин. Об этом сообщила газета The Sun.

Новые собаки у Елизаветы II появились на фоне госпитализации ее супруга принца Филипа, а также скандала вокруг интервью Меган Маркл и принца Гарри. Тем не менее пока не раскрывается пол и точный возраст питомцев.

«Королева очарована. Невозможно представить себе королеву без единого корги. Это как лондонский Тауэр без воронов. Говорят, что они принесли с собой в замок много шума и энергии, пока принц Филип находится в больнице», — передало издание слова источника.

Известно, что у королевы уже был один корги и новых собак она уже не собиралась заводить. Свою первую собаку будущая английская королева получила в 18 лет от отца — короля Георга VI. Это была вельш-корги пемброк по кличке Сьюзен. После все остальные питомцы во дворце были потомками Сьюзен. Правда, к новым щенкам она не имеет никого отношения.

В какой-то момент максимальное количество собак у королевы достигло 13 штук. СМИ неоднократно писали, что питомцы иногда кусали прислугу, почтальонов и водителей. Один раз досталось и самой королеве. В результате королевская семья наняла зоопсихолога, чтобы специалист поработал над поведением собак.

Помимо корги, у Елизаветы II были дорги. В 2015 году глава государства приняла решение не заводить новых питомцев. Предварительно считалось, что королева не хочет, чтобы после ее смерти собаки остались без хозяйки. Последний королевский корги болел раком и был усыплен в Виндзорском замке в 2018 году. В декабре прошлого года умер дорги Вулкан. С того времени у английской королевы была всего одна собака — дорги по кличке Канди.