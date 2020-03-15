Елизавете II и ее супругу пригрозили карантином

«Было решено, что лучше перевезти королеву в другое место. Многие в ее окружении несколько паникуют из-за коронавируса. Во дворце постоянно появляются посетители — политики и высокопоставленные лица со всего света. До последнего времени Ее Величество проводила много встреч», — объяснили во дворце.

Королева и герцог Эдинбургский уже немолоды. По этой причине возможный коронавирус может стать для них фатальным. Принцу Филиппу летом уже исполнится 99 лет.

Сейчас королева Великобритании пребывает в Виндзорском замке, расположенном в графстве Беркшир. Правительство решило, что при угрозе заражения семью перевезут в карантин в королевское поместье Сандрингем. Пока что обсуждают отмену трех традиционных чаепитий в саду Букингемского дворца, которые в этом году должны были состояться в конце мая.

В Великобритании сейчас говорят о 1140 случаях заражения коронавирусом нового типа. При этом, по оценкам британского минздрава, число заболевших может быть значительно большим.