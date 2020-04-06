Елизавета II сравнила коронавирус с войной. Обращение к нации
Она поблагодарила и отметила чрезвычайную важность работы врачей в это нелегкое время, а также напомнила о важности сохранять самодисциплину, оптимизм и чувство общности и единства, которые характеризуют британскую нацию.
«Это напоминает мне мое первое обращение, которое я делала в 1940 году с помощью своей сестры. Мы, как дети, обращались к другим детям отсюда, из Виндзора, которые были эвакуированы из своих домов и высланы ради их собственной безопасности», — рассказала королева, добавив, при этом, что сейчас ситуация другая, так как объединила страны.
«Мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, используя выдающиеся достижения науки и инстинктивное стремление к исцелению. Мы добьемся успеха, и этот успех будет принадлежать каждому из нас», — сказала она.
Королева Елизавета указала, что время изоляции может послужить для всех хорошим поводом остановиться, отдохнуть от суеты и привести мысли в порядок.