Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. О том, что она заболела ковидом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

Во дворце заявили агентству, что ковид у 95-летней королевы выявили сегодня, он протекает в легкой форме. У нее есть симптомы, которые больше похожи на простуду, поэтому она рассчитывает, что сможет продолжить выполнять несложные обязанности в Виндзоре на следующей неделе.

На минувшей неделе Елизавета II провела свою первую личную встречу с тех пор, как ее 73-летний сын принц Чарльз вновь заразился коронавирусом. Источник во дворце сообщил Reuters, что у королевы не было никаких признаков ковида, но она находится под наблюдением медиков.

Елизавета II недавно она отпраздновала 70-летие своего вступления на британский престол. Она один из старейших и дольше всех правящих монархов в мире. Недавно она призналась, что ей тяжело передвигаться. Но, судя по всему, королева не собирается складывать свои полномочия.