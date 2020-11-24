Елизавета II запустила производство собственного джина

Королева Великобритании Елизавета II начала производство джина собственной марки. Напиток получил название Sundringham Celebration Gin. Его делают на основе японской хурмы и мирта, которые растут на территории поместья Сандрингем в графстве Норфолк.

Как пишет Daily Mail, за бутылку алкоголя от британской королевы крепостью 42 градуса придется выложить 50 фунтов (более пяти тысяч рублей). С каждым основным ингредиентом джина связана история. Мирт разросся в поместье от веточки из свадебного букета Александры Датской.

Все растения, которые используют при производстве этого джина, собирают вручную. В него добавили лимонную вербену, ягоды боярышника и листья тутового дерева. Разливает напиток компания Whatahoot.

Пока джин можно купить только на сайте поместья. Британцы могут воспользоваться услугой бесплатной доставки, а когда в Великобритании отменят ограничения из-за коронавируса, джин появится в сувенирной лавке дворца.