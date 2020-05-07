Елизавета II запретила Миддлтон рожать детей

Супруга принца Уильяма сейчас воспитывает троих малышей. Однако больше она пока не может иметь детей, это ей запретила королева Британии. Беременность и роды могут отобрать у Миддлтон много энергии, чего в настоящее время допустить нельзя. Герцог и герцогиня Кембриджские обязаны все свои силы бросить на работу и восстановление репутации монаршей семьи.

Миддлтон мечтала о расширении семьи, тем не менее согласилась с требованием бабушки супруга.

Заявление Елизаветы II связано с последними важными изменениями в семье. Меган Маркл и принц Гарри улетели в другую страну, поэтому многие их обязанности переложили на герцогов Кембриджских. При этом Миддлтон популярна в родной стране, поэтому ей теперь нужно тратить больше времени на работу.