Елизавета II заявила о желании увидеть Камиллу с титулом королевы

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что хочет увидеть герцогиню Корнуолльскую Камиллу с королевским титулом. Об этом она сказала в своем послании, посвященном 70-летию правления.

По словам Елизаветы II, она искренне желает, чтобы Камилла получила титул королевы, когда для этого придет время.

«Я искренне желаю, чтобы, когда придет время, Камилла стала известна как королева-консорт», — сказала британская королева. Цитату привело BBC News.

Как отметил представитель Кларенс-хауса, принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская были «тронуты и польщены» словами королевы.

«Королева-консорт» относится к супруге правящего короля и будет означать «королева Камилла» в качестве ее будущего титула. Ранее предполагалось, что супруга принца Чарльза станет «принцессой-консортом», когда ее муж взойдет на престол.

Елизавета II 5 февраля устроила торжественный прием по случаю годовщины своего правления. Мероприятие проходило в Сандрингемском дворце. В воскресенье, 6 февраля, исполняется 70 лет со дня восшествия Елизаветы II на престол.