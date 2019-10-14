Елизавета II выступила в парламенте без короны. Это случилось всего в третий раз

Вместо того, чтобы надеть корону на голову, Елизавета II положила ее на столик рядом с собой. В последний раз без короны, но в сине-желтой шляпе Елизавета II открывала сессию парламента в 2017 году. Тогда все решили, что это проявление уважения перед Евросоюзом. А впервые она появилась в парламенте в обычном платье и шляпе в 1974 году. Тогда проходили внеочередные выборы.

СМИ: здоровье британской королевы ухудшилось из-за отказа делать операцию Подробнее

Имперскую государственную корону сделали в 1937 году, когда британский престол занял Георг VI. В качестве основы взяли головной убор королевы Виктории с рядами драгоценных камней. Всего в серебряных оправах 2868 бриллиантов, 17 сапфиров, 11 изумрудов и 269 жемчужин.

Все это весит достаточно много, поэтому неудивительно, что 93-летняя Елизавета II стала появляться на публике в диадеме Георга IV, которая намного меньше по размеру и легче.

Однако тронная речь без короны в здании парламента невозможна. Поэтому королевский головной убор привозят из Тауэра, где он хранится последние несколько лет.

Между тем всех беспокоит здоровье королевы. По данным СМИ, оно ухудшилось после того, как она отказалась от проведения операции на колене. Врачи склоняются к тому, что Елизавета II не сможет самостоятельно ходить. Журналисты и политологи, в свою очередь, не исключили, что часть полномочий королевы может исполнять ее сын принц Чарльз, которого она назначит регентом.