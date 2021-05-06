Королева Великобритании Елизавета II выпустила свое пиво, приготовленное из натурального ячменя. Об этом сообщил People.

Покупателям предлагается два сорта напитка на выбор: традиционное английское фильтрованное и крепкое. Готовят спиртное в пивоварне Barsham Brewery. Компания изготавливает пиво из органического ярового ячменя Лауреате, выращенного на территории королевской резиденции в Норфолке.

На этикетках изображены заяц и фазан, а также надпись «Сделано в Великобритании для поместья Сандрингем».

Английский эль биттер холодной фильтрации и золотой IPA продаются в фирменном магазине Sandringham за 4,5 доллара (3355 рублей), отметила «Политика сегодня».

Это не первый опыт Елизаветы II в выпуске алкогольной продукции. Джин на основе трав Букингемского дворца поступил в продажу в сувенирный магазин Сандрингема около года назад. Недавно монарх расширила линейку этого популярного спиртного напитка. Стоимость одной бутылки составляет 41 доллар (около трех тысяч рублей).

Елизавета II не просто так занялась производством собственного алкоголя. По словам известного бывшего королевского повара Даррена Макгрэди, британская королева каждый день пьет свой любимый коктейль из джина с вермутом «Дюбонне» со льдом и ломтиком лимона.