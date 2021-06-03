Елизавета II встретится с Байденом

Королева Великобритании Елизавета II встретится с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл. Об этом пресс-служба британской королевской семьи написала в своем официальном аккаунте в Twitter.

Прием состоится в Виндзорском замке в Лондоне 13 июня, на него приглашены и другие мировые лидеры. Встреча пройдет накануне саммита G7.

Поездка Байдена нацелена на укрепление «особых отношений» между Америкой и Великобританией. Ожидается, что на приеме также будут присутствовать принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон.

На встрече Елизаветы II с бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2018 году принцы Чарльз и Уильям не присутствовали, отметило ИА Nation News. Диалог продлился 45 минут.

Байден поучаствует и в саммите G7 в Великобритании, который запланирован в Корнуолле на 11–13 июня. После этого президент уедет в Брюссель, где 14 июня присоединится к саммиту НАТО. В Бельгии он также приглашен на саммит США — ЕС, где обсудят наращивание цифровой торговли и общие озабоченности во внешнеполитической сфере.

Кроме того, на 16 июня запланирован саммит Байдена с президентом России Владимиром Путиным, который пройдет в Женеве. Это будет первая личная встреча глав государств с момента вступления американского лидера в должность президента США.