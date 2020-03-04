    04 марта 2020, 13:19

    Елизавета II вручила награды в перчатках из-за коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Елизавета II, королева Великобритании, впервые за это десятилетие провела церемонию награждения в перчатках. Ее поступок связан с распространением коронавируса. Об этом написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на иностранное издание.

    Фотографии с традиционной церемонии награждения в Букингемском дворце опубликовало местное информационное агенство. Главный редактор поделился своим мнением о поступке английской королевы.

    «Ей остается шесть недель до 94-го дня рождения, она находится в том возрасте, в котором люди подвержены подобным вирусам», — заявил он.

    В канцелярии королевы Елизаветы II не стали называть причину, по которой ее Величество использовало перчатки. То ли это был предмет гардероба, то ли мера предосторожности от инфицирования коронавирусом.

    Напомним, на 4 марта в Великобритании число заразившихся новым видом пневмонии достигло 51. Большинство случаев зафиксировано в Англии, но встречаются также и в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии. Сообщается, что в мире число больных приблизилось к отметке в 90 тысяч.