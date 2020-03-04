Елизавета II вручила награды в перчатках из-за коронавируса

Фотографии с традиционной церемонии награждения в Букингемском дворце опубликовало местное информационное агенство. Главный редактор поделился своим мнением о поступке английской королевы.

«Ей остается шесть недель до 94-го дня рождения, она находится в том возрасте, в котором люди подвержены подобным вирусам», — заявил он.

В канцелярии королевы Елизаветы II не стали называть причину, по которой ее Величество использовало перчатки. То ли это был предмет гардероба, то ли мера предосторожности от инфицирования коронавирусом.

Напомним, на 4 марта в Великобритании число заразившихся новым видом пневмонии достигло 51. Большинство случаев зафиксировано в Англии, но встречаются также и в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии. Сообщается, что в мире число больных приблизилось к отметке в 90 тысяч.