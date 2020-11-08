Елизавета II впервые с начала пандемии надела маску

Фото королевы опубликовало агентство PA Images в Twitter. На снимке Елизавета II возлагает букет цветов на могилу Неизвестного Воина во время церемонии в Вестминстерском аббатстве Лондона. Для мероприятия она выбрала полностью темный наряд. А защитная маска была подобрана под цвет костюму — тоже черная.

Ранее британский историк и биограф Роберт Лейси назвал главную ошибку Елизаветы II по отношению к Меган Маркл. По его мнению, при дворе не учли, что актриса — единственный человек в королевской семье, который самостоятельно заработал состояние и сумел подняться с низов. Он также отметил, что королеве и остальным членам семьи нужно было сразу обговорить с Меган ее ожидания и желания, касающиеся жизни во дворце.