Елизавета II впервые появилась на публике с тростью

Королева Великобритании Елизавета II посетила торжественную службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне по случаю столетия Королевского британского легиона. Сегодня она впервые появилась на публике с тростью.

В этом году королева отметила 95-летие. Несмотря на такой солидный возраст, ранее Елизавета II не прибегала к какой-то помощи для передвижения. Ее фото с тростью появились в Twitter королевской семьи.

«Королевская семья поддерживала работу Королевского британского легиона с момента его создания после Первой мировой войны», — говорится в описании к снимкам.

Для выхода в свет Елизавета выбрала синее пальто и шляпу такого же цвета, украшенную цветами. В руках был небольшой букет. На одном из фото она стоит рядом с двумя девочками, которые тоже присутствовали на службе.

Никаких комментариев по поводу здоровья королевы в сообщении не было.

Королевский британский легион — благотворительная организация, оказывающая помощь ветеранам вооруженных сил.