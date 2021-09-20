Елизавета II вновь стала прабабушкой
Принцесса Беатриса Йоркская, внучка королевы Великобритании, родила девочку. Теперь Елизавета II имеет 12 правнуков. Об этом сообщил официальный сайт королевской семьи.
Девочка благополучно появилась на свет в субботу 18 сентября в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне. Ее вес составил 2,77 кг. «Бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки новорожденного были проинформированы и рады новости», — подчеркивается в сообщении.
Ранее на свет появилась 11 правнучка Елизаветы II Лилибет Диана. Ребенка назвали в честь королевы, которую в узком семейном кругу называют Лилибет, а также принцессы Дианы — покойной матери принца Гарри. Меган Маркл родила девочку 4 июня в больнице города Санта-Барбара (штат Калифорния).
Беатриса Йоркская вышла замуж за потомка итальянского дворянского рода Мапелли-Моцци в июле 2020 года. В праздничной церемонии, которая прошла на территории Виндзорского замка, Елизавета II приняла личное участие.