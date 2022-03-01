Елизавета II вернулась к своим обязанностям после заражения коронавирусом

Заразившаяся коронавирусом девять дней назад королева Великобритании вернулась к своим обязанностям. Она провела две дистанционные встречи с послами Андорры и Чада. Об этом в Stories Instagram сообщила пресс-служба королевской семьи.

Источник фото: Instagram.com/theroyalfamily/

Встреча прошла в Букингемском дворце. Официальные представители королевы не сообщили о состоянии ее здоровья. Но возобновление официальных мероприятий с участием Елизаветы II свидетельствует о том, что она уже выздоровела.

Положительный тест на коронавирус Елизавета II сдала 20 декабря. В Букингемском дворце заявили, что болезнь у 95-летней главы государства протекает в легкой форме с симптомами простуды.

В этом году Елизавета II отметила 70-летие своего пребывания на престоле. Это самый длительный срок за всю историю британской монархии. Королева жаловалась, что у нее начались проблемы с ногами и ей сложно ходить. Но уступать трон своим наследникам она пока не собирается.