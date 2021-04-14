Елизавета II вернулась к королевским обязанностям после смерти принца Филиппа

Королева Британии Елизавета II впервые вернулась к исполнению королевских обязанностей после смерти супруга, принца Филлипа. До этого королева держала траур. Об этом рассказала газета The Guardian.

Елизавета II провела церемонию отставки Уильяма Пила. Лорд-камергер ушел на песнию после долгих лет службы королевскому дому. Лорд заведовал хозяйственной деятельностью королевского двора. Его место займет бывший глава британской разведки MI5 Эндрю Паркер.

Супруг Елизаветы II, принц Филипп умер 9 апреля. Он не дожил двух месяцев до своего столетнего юбилея.

В связи со смертью принца в стране объявили восьмидневный национальный траур. Похороны Филиппа состоятся 17 апреля. Сама Елизавета II тяжело справляется со смертью мужа. Они были женаты более 70 лет.